Onana genoemd bij Dortmund: ‘Geen reden om onzeker te worden’

Roman Bürki staat al drie seizoenen op rij onder de lat bij Borussia Dortmund, maar daar komt misschien verandering in. Volgens diverse Duitse media aast trainer Peter Bosz op een nieuwe keeper en Ajcied André Onana zou op zijn lijstje staan. Ook de naam van Paris Saint-Germain-doelman Kevin Trapp gaat rond. Bürki laat zich niet gek maken door de geruchten.

“Als belangrijke mensen die het bij Borussia Dortmund voor het zeggen hebben, iets willen veranderen, dan moeten ze naar me toe komen en duidelijkheid geven. Maar dat is niet het geval. Er is dus geen reden om onzeker te worden van de geruchten”, reageert de 27-jarige Zwitserse keeper in gesprek met het Duitse Sport1.

De kritiek op Bürki is dit seizoen toegenomen, nadat hij een aantal keer de fout in is gegaan. Binnen BVB zou er twijfel over zijn capaciteiten zijn ontstaan. Het contract van de doelman loopt door tot medio 2021. Onana staat bij Ajax eveneens tot de zomer van 2021 onder contract en zou meer dan tien miljoen euro moeten kosten, berichtte BILD eerder.