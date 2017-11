Ibrahimovic mogelijk zaterdag op de bank: ‘Hij is een leeuw, een echte krijger’

Zlatan Ibrahimovic maakt dit kalenderjaar nog zijn rentree bij Manchester United. De aanvaller heeft grote stappen gezet in zijn revalidatieproces en is bijna hersteld van zijn zware knieblessure. Enkele weken geleden zei Mourinho het gevoel te hebben dat Ibrahimovic in 2017 nog op het veld zal staan en dat presenteert de trainer nu als een feit.

Volgens The Sun is het zelfs mogelijk dat de Zweed zaterdag plaatsneemt op de bank, als Manchester United het opneemt tegen Newcastle United. Ibrahimovic speelde in april 2017 zijn laatste wedstrijd voor the Red Devils. Overigens zou ook Paul Pogba voor het eerst weer op de bank kunnen zitten, nadat hij eind september een hamstringblessure opliep.

"Hij is een leeuw, een echte krijger", zegt Mourinho tegen Sky Sports over Ibrahimovic. "Dat is volgens mij wel een goede beschrijving. Hij draagt altijd een bepaalde woede met zich mee. Dat is de reden waarom hij alweer bijna op het veld staat. Zoals we verwacht hadden, heeft Zlatan zijn herstelperiode ingekort. Hij zal terugkeren in 2017. Hij heeft zich fantastisch hersteld."