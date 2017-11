‘Kenneth Vermeer moet in de goal bij Feyenoord’

Volgens Hugo Borst gaat Feyenoord zich oprichten tegen VVV-Venlo: “Maar dan moet Kenneth Vermeer in de goal.” Koert is het daar niet mee eens: “Als die slecht keept, zit je straks met twee slechte keepers.” Verder aandacht voor de transfergeruchten over Matthijs de Ligt en de zegetocht van ‘Lucky PSV’.