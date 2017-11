Isimat-Mirin bouwt ‘naam’ op: ‘Ik wil dat uit mijn spel krijgen’

Nicolas Isimat-Mirin gaat bij zichzelf te rade. De verdediger van PSV veroorzaakte dit seizoen al driemaal een strafschop en kreeg op de training tennisballen in zijn hand, die hem dwongen om meer met zijn lichaam te verdedigen dan met zijn armen en handen. Isimat-Mirin weet dat hij een 'naam' heeft opgebouwd als iemand die te snel overtredingen maakt.

De resultaten van PSV in de Eredivisie zijn uitstekend, maar in de laatste twee duels incasseerde de koploper wel vijf doelpunten. "We nemen door het type spelers dat we in onze ploeg hebben nu iets meer risico's dan vorig jaar. Er wordt dan automatisch naar de verdediging gekeken en soms is dat ook gewoon terecht", zegt Isimat-Mirin in het Eindhovens Dagblad. "Ik moet bijvoorbeeld mijn lichaam slimmer gebruiken."

Aanvallers zijn er soms op uit om zich te laten vallen, vervolgt de Fransman. "Ze lokken overtredingen uit en ik heb nu even een naam dat ik ze te snel maak. Daar ben ik me van bewust en ik ga er alles aan doen om dit uit mijn spel te krijgen." Het is volgens Isimat-Mirin belangrijk dat spelers elkaar blijven steunen. "Niemand maakt fouten voor zijn lol. Met negativiteit breek je wat mij betreft vooral af, omdat voetbal een sport is die ook draait om vertrouwen."