Mourinho baalt van zichzelf: ‘Er zijn ook clubs met naïeve trainers, zoals ik’

José Mourinho vindt zichzelf 'naïef', omdat hij Phil Jones naar het nationale elftal van Engeland liet gaan. De verdediger van Manchester United speelde vrijdag 24 minuten mee tegen Duitsland (0-0), alvorens hij afhaakte met een dijbeenblessure. Jones was niet volledig fit en had volgens Mourinho niet aan de aftrap moeten verschijnen.

"Ik vind niet dat spelers met klachten moeten spelen in een vriendschappelijke wedstrijd", zegt Mourinho donderdag in de Engelse pers. "Natuurlijk had Phil Jones een probleem. Hij heeft al drie weken last en daardoor kan hij niet altijd spelen voor de club. Hij speelde tegen Chelsea onder extreme omstandigheden, omdat het een grote wedstrijd was. Dan gaat hij naar de nationale ploeg en keert hij terug met een blessure waar iedereen al van op de hoogte was."

Tottenham Hotspur hield Harry Kane, Harry Winks en Dele Alli thuis, terwijl ook Manchester City-duo Raheem Sterling en Fabian Delph niet meeging. Mourinho maakte geen bezwaar tegen het afstaan van Jones. "Je hebt altijd clubs waarvan de spelers altijd iets hebben. Of ze zijn grieperig, of ze hebben iets aan hun kleine teen en dan blijven ze bij de club en pakken ze hun rust. Er zijn ook clubs met naïeve trainers", vervolgt Mourinho, terwijl hij naar zichzelf gebaart. "Die zijn te puur en laten je gaan. Soms betalen ze daar de prijs voor."

"Ik ben benieuwd of de spelers die niet naar de nationale ploeg gingen, dit weekend zullen spelen. Danny Drinkwater? Fabian Delph? De enige die niet speelt, is Phil Jones", verwacht Mourinho. Zaterdag kruist Manchester United voor eigen publiek de degens met Newcastle United. The Red Devils staan tweede in de Premier League, met acht punten achterstand op koploper Manchester City.