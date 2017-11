'Ik weet dat mensen hadden verwacht dat ik de Ballon d'Or zou winnen'

Ooit stond Robinho te boek als 'de kleine Pelé' en de verwachtingen waren hooggespannen, toen Manchester City zich in 2008 versterkte met de Braziliaan. Hij was de eerste grote aankoop na de overname van de club, maar een onverdeeld succes was de samenwerking niet. Robinho, tegenwoordig actief voor Atlético Mineiro, kijkt desondanks tevreden terug op zijn carrière.

Voor 42 miljoen euro maakte de aanvaller in 2008 de overstap van Real Madrid naar Manchester City. Hij aardde niet in Engeland, werd verhuurd aan Santos en vervolgens voor vijftien miljoen euro verkocht aan AC Milan. "Met alle respect voor de spelers met wie ik heb samengespeeld, maar het zou nu veel makkelijker zijn geweest", zegt Robinho over het slagen bij Manchester City. Hij doelt op het feit dat the Citizens nu over een veel betere selectie beschikken dan destijds.

"Ik kan me de laatste dag van die transferperiode nog herinneren. Tik-tak… Mijn zaakwaarnemer belde me en zei dat ik naar Manchester City kon. "Er zijn nog meer Brazilianen daar: Elano en Jô", zei hij. Dus ging ik", blikt de honderdvoudig international van Brazilië terug in gesprek met de Daily Mail. "Twee maanden daarvoor sprak ik met Chelsea-trainer Luiz Felipe Scolari, maar Real Madrid blokkeerde die transfer omdat de club niet wilde dat ik naar een directe concurrent voor de Champions League zou gaan."

De enorme ambities van Manchester City spraken Robinho direct aan. "Toen ik er kwam, zei Micah Richards dat mensen Manchester City serieus zouden gaan nemen. Daarvoor werd de club niet gerespecteerd, maar we waren in opkomst", weet hij. Robinho sprak een paar keer met eigenaar Sheikh Mansour, die duidelijk maakte grote plannen te hebben. "Hij wilde groots inzetten op de komst van Kaká en Lionel Messi. Kaká was bijna gelukt. Maar Messi… Dat was iets te hoog gegrepen. Maar ik geloofde in het project."

"De sjeik wilde het beste team ter wereld creëren, en kijk nu eens. Ze hebben de beste trainer ter wereld met Josep Guardiola en ze kunnen zich met iedereen meten", vervolgt Robinho. "Ik moet nog eens terug naar Manchester om Gabriel Jesus te zien scoren. Wat een speler is dat. Met zijn kracht en snelheid is hij een veelbelovende speler voor Brazilië." Over zichzelf zegt Robinho dat hij een mooie carrière heeft gehad en veel prijzen heeft kunnen winnen.

"Ik weet dat sommige mensen verwachtten dat ik de Ballon d'Or zou winnen. Als Pelé over je spreekt, dan luisteren mensen ernaar", geeft hij aan. "De vergelijking werd gemaakt, maar er is geen nieuwe Pelé. Nu niet, nooit. Hij is de beste. Ik denk dat ik mijn potentie wel heb waargemaakt. Bij al mijn clubs ben ik kampioen geworden, behalve bij Manchester City. Als ik ergens spijt van heb, is het dat ik de supporters van Manchester City geen trofee heb kunnen geven. Dat maakt me wel verdrietig."