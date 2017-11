Feyenoord in vormcrisis: ‘We hebben het even niet en ik ook niet’

Het gaat slecht met Feyenoord en Jens Toornstra onttrekt zich niet aan de malaise. De middenvelder was in het kampioensjaar nog een bepalende speler, maar worstelt nu met zijn vorm. "We hebben het even niet en ik ook niet", erkent Toornstra donderdag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Vorig seizoen was Toornstra in 34 competitieduels goed voor 14 doelpunten en 10 assists; dit seizoen staat de teller op 10 wedstrijden, 3 doelpunten en 2 assists. Hij scoorde vorige maand nog in De Klassieker tegen Ajax, maar zijn veldspel laat te wensen over. Begin deze maand werd Toornstra in de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk (3-1 nederlaag) voor de tweede keer gepasseerd, nadat hij ook in het thuisduel met Manchester City op de bank begon.

"Iedereen vergelijkt alles met vorig seizoen, logisch. Maar met Jens komt het echt wel goed", voorspelt trainer Giovanni an Bronckhorst echter. "Er is altijd een periode dat de vorm er bij een speler niet is. Dat het even niet meezit." Feyenoord hervat de competitie zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. De Rotterdammers hebben al vier Eredivisie-duels op rij niet gewonnen.