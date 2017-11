Sparta greep mis: ‘Vanuit Ajax-perspectief is het misschien begrijpelijk’

Sparta Rotterdam is er niet in geslaagd om Damil Dankerlui op huurbasis over te nemen van Ajax, zo erkent Alex Pastoor in het Algemeen Dagblad. De trainer annex technisch directeur had de verdediger er graag bij gehad.

“Vanuit Ajax-perspectief misschien begrijpelijk, maar nog los van dat het voor ons heel jammer is: je kunt je ook afvragen wat voor die jongen zelf beter”, aldus Pastoor. “En of deze ontwikkeling, beloftenteams in de Jupiler League, wel zo goed is voor de doorgroei van talenten in ons land.”

De 21-jarige Dankerlui speelde voor achtereenvolgens SV Almere en Almere City FC alvorens hij in 2011 na een geslaagde stage de overstap maakte naar de jeugdopleiding van Ajax. Hij debuteerde in oktober 2013 voor de beloften en tekende in mei 2015 zijn eerste contract. Dankerlui wacht nog op zijn debuut in het eerste elftal.