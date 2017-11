Sneijder: ‘Ik volg hem op de voet bij Ajax en zie veel overeenkomsten’

Wesley Sneijder heeft zijn laatste interland mogelijk gespeeld, want de middenvelder is alweer 33 jaar en het is maar de vraag of de nieuwe bondscoach een beroep gaat doen op de aanvallende middenvelder. Over zijn opvolging maakt Sneijder zich in ieder geval geen zorgen, zo lijkt het.

De recordinternational, 133 caps, geeft in De Telegraaf aan gecharmeerd te zijn van Donny van de Beek. “In die paar minuten dat hij meedeed tegen Roemenië liet Donny zien dat hij ongelooflijk veel talent heeft. Hij was niet nerveus, speelde alles direct en voetbalde mee alsof hij al jaren in Oranje stond. Met al het verdriet dat hij heeft, is dat knap. Ik volg hem op de voet bij Ajax en zie veel overeenkomsten met mezelf op die leeftijd.”

Sneijder prijst de mentale kracht van de twintigjarige Van de Beek. De Ajacied heeft het de laatste jaren immers niet makkelijk gehad, want zijn broertje had een tumor in zijn rug en moest acht keer worden geopereerd, een goede vriend overleed en afgelopen zomer kwam daar het drama rondom Abdelhak Nouri bij. Ondanks alles heeft Van de Beek zich niet uit het veld laten slaan, tot bewondering van Sneijder.

“”Hij is een slimme jongen uit een stabiel gezin en weet precies hoe het spelletje werkt. Wat hij privé met zijn broertje over zich heen heeft gekregen en nu met Appie meemaakt, moet je als twintigjarige maar een plek zien te geven. Dat hij daarin slaagt, geeft aan hoe evenwichtig en mentaal sterk hij is”, vertelt de routinier van OGC Nice. Van de Beek speelde tot dusverre 57 wedstrijden voor Ajax en daarin kwam hij tot vier doelpunten en vijf assists.