Ambitieus Wolverhampton meldt zich mogelijk bij Feyenoord

Nicolai Jörgensen krijgt wellicht de mogelijkheid om Feyenoord te verlaten voor een Engels avontuur. De Daily Mirror schrijft namelijk dat Wolverhampton Wanderers serieuze interesse heeft in de 26-jarige aanvaller uit Denemarekn.

Wolverhampton gaat na zestien speelronden met 35 punten aan kop in de Championship, maar behoudens Léo Bonatini en de negentienjarige Bright Enobakhare beschikt men niet over een echte spits. Trainer Nuno Espírito Santo hoopte Jürgen Locadia in de zomer voor twaalf miljoen euro aan zijn selectie toe te voegen, maar die transfer liep spaak.

De Portugees hoopt in de winter of volgend jaar zomer meer succes te hebben als hij een poging waagt om Jörgensen weg te halen uit De Kuip. Jörgensen, eerder al eens werd gelinkt aan Everton, maakte tot dusverre 28 doelpunten in 53 wedstrijden voor Feyenoord en heeft nog een contract tot medio 2021.