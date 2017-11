Kritiek op Mourinho: ‘Onder Pochettino had hij al 80 duels gespeeld’

Ruben Loftus-Cheek maakte vrijdag tegen Duitsland (0-0) zijn debuut voor de nationale ploeg en kwam in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Brazilië (0-0) 35 minuten in actie. De middenvelder werd tegen die Mannschaft verkozen tot man van de wedstrijd en dat verbaast vader Trevor niets.

Loftus-Cheek sr. heeft zijn 21-jarige zoon logischerwijs vaak zien voetballen en stelt dat hij beslist kan slagen bij Chelsea, de club die Loftus-Cheek momenteel verhuurt aan Crystal Palace. “José Mourinho haalde hem terug, maar hij had ook moeten spelen. Iedereen achter de schermen vroeg zich ook af waarom hij niet speelde.”

“Als Ruben onder Mauricio Pochettino had gespeeld, dan had hij nu al zeventig, tachtig, negentig wedstrijden gespeeld”, aldus de pa van Loftus-Cheek tegen de Daily Mail. Het talent speelde tot dusverre 32 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Chelsea en daarin kwam hij tot twee doelpunten en vijf assists.