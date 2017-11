‘Het lijkt erop dat Barcelona mij steeds op de transferlijst plaatst’

Denis Suárez is niet van plan om Barcelona te verlaten, maar heeft de indruk dat de leiding van de Catalaanse club hem in die wens niet altijd steunt. “Bij iedere naderende transferperiode lijkt het erop dat ik op de transferlijst wordt geplaatst, terwijl ik toch heel duidelijk heb aangegeven dat ik dat niet wil”, aldus de middenvelder.

“Dat is gewoon een gevoel dat ik heb en verder wil ik er niet over in detail treden”, aldus de 23-jarige Suárez, die dit seizoen pas zes keer in actie kwam in competitieverband. Daarin was hij wel goed voor twee doelpunten en twee assists. Suárez keerde vorig jaar zomer terug in het Camp Nou, na dienstverbanden bij Villarreal en Sevilla.

De enkelvoudig international van Spanje schopte het vorig seizoen tot drie doelpunten en vijf assists in 36 officiële wedstrijden; een vaste waarde werd hij nooit helemaal. Ook dit seizoen moet hij genoegen nemen met een plek op de bank en afgelopen zomer leek het er nog even op dat hij zou verkassen. Onder meer Napoli werd nadrukkelijk genoemd.

“Het is mijn droom om nog vele jaren bij Barcelona te blijven. Ik heb geen enkele intentie om te vertrekken, dat heb ik altijd gezegd. Ik heb daarom aanbiedingen van andere clubs afgeslagen. Ik heb het gevoel dat de club of tussenpersonen de deur openhouden voor de mogelijkheid dat ik vertrek, maar ik wil helemaal niet weg”, besluit Suárez in een interview met Mundo Deportivo. Zijn contract loopt nog tot medio 2020 door.