Bondscoach gaat door het lint: ‘Houd uw mond en ga met pensioen!’

Algerije boekte dinsdagavond een 3-0 overwinning op de Centraal-Afrikaanse Republiek. Yacine Brahimi scoorde twee keer en Islam Slimani maakte het derde doelpunt, maar journalist Maamar Djebbour was desondanks niet te spreken over wat hij had gezien. Hij stelde daarom tijdens de persconferentie kritische vragen.

De verslaggever vroeg aan Riyad Mahrez van Leicester City hoe het kwam dat Algerije op enig moment verslapte in de wedstrijd. Bondscoach Rabah Madjer zat naast de rechtsbuiten, nam het woord direct over en ontstak in woede: “U bent de vijand van de nationale ploeg! Zo noem ik u hier waar iedereen bij is. Luister goed, ik heb nul respect voor u!”

Toen de journalist weerwoord gaf, brulde Madjer: “Houd uw mond! Houd uw mond! Houd uw mond! Ga met pensioen. Sta uw plaats af aan de jeugd. Aan de rest: stel uw vragen maar. Wie heeft er nog een vraag?” Algerije maakte tegen de Central-Afrikaanse Republiek een einde aan een serie van zes niet gewonnen duels en gaat niet naar het WK.