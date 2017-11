‘De uitschakeling van Oranje leidt misschien tot een kans voor mij’

Rick van Drongelen hoopt op zijn debuut in de nationale ploeg. De achttienjarige centrale verdediger acteert met Hamburger SV op een hoog niveau, maar werd tot op heden niet opgeroepen door de bondscoach van het Nederlands elftal. Wel speelde de geboren Zeeuw voor Jong Oranje.

Op de vraag van boulevardkrant BILD of hij hoopt op een belletje, antwoordt hij: “Natuurlijk. Op ieder WK waarop Nederland aanwezig was, leefde het hele land mee. Dat blijft dit keer uit, maar misschien is dat wel beter voor mij, misschien leidt de uitschakeling voor het WK tot een kans voor mij”, aldus Van Drongelen.

De voormalig speler van Sparta Rotterdam voegt daar wel toe dat Oranje momenteel ‘kein Thema’ is omdat zijn ‘focus’ ligt op het jeugd-EK van 2019 in Italië en op zijn wedstrijden met HSV. Van Drongelen speelde tot dusverre vijf wedstrijden voor die Rothosen; in dienst van Sparta kwam hij tot 49 optredens.