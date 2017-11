‘Aanvoerder van NAC speelt zich in kijker van Premier League-clubs’

Pablo Marí gaat NAC Breda in januari mogelijk al verlaten. De centrale verdediger annex aanvoerder wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Manchester City, maar heeft zich in de kijker gespeeld bij diverse clubs uit Engeland.

De Daily Mail meldt dat meerdere verenigingen uit de Premier League en Championship belangstelling hebben voor de 24-jarige Marí. Hij heeft bij Manchester City nog een contract tot medio 2019, maar lijkt er wat het eerste elftal betreft geen toekomst te hebben en zou dus voor een bescheiden bedrag opgehaald kunnen worden.

Marí komt uit de jeugd van Real Mallorca en via Gimnastic kwam hij in de zomer van 2016 bij Manchester City terecht. Hij werd direct gestald bij Girona en sinds dit seizoen speelt hij dus in het Rat Verlegh Stadion. Marí staat op tien officiële duels in het shirt van NAC.