Ajax wekt onbegrip: ‘Ze moeten één lijn trekken, je houdt geen spelers over’

Mees de Wit is weer in genade aangenomen bij Jong Ajax. De negentienjarige linkervleugelaanvaller werd enkele weken geleden door trainer Michael Reiziger uit de selectie van de Amsterdamse beloften gezet, maar maakt inmiddels weer deel uit van de groep, zo laat zaakwaarnemer Stefano van Delden woensdag weten.

De Wit trainde sinds eind oktober apart van de rest van de selectie van Jong Ajax, maar de belangenbehartiger van de jongeling liet toen al direct weten dat zijn verwijdering niets te maken had met zijn 'gedrag of instelling'. De buitenspeler is in het bezit van een aflopend contract in Amsterdam, waardoor bij de club de vrees groeit dat hij zijn zinnen heeft gezet op een transfervrij vertrek in de zomer.

"Tegen Eindhoven werd hij buiten de wedstrijdselectie gelaten omdat ik als zaakwaarnemer in gesprek zou zijn geweest met andere clubs. Ik denk dat Ajax daarin één lijn moet trekken, anders hou je geen spelers meer over", zegt Van Delden in gesprek met Ajax Showtiem. "Mees heeft een clausule in zijn contract staan dat hij te allen tijde transfervrij mag vertrekken. Al zou ik hem hebben aangeboden bij andere clubs, wat niet zo is, dan is dat gewoon mijn werk en mijn volste recht gezien de opgenomen clausule."

De Wit is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax en doorliep nagenoeg alle mogelijke jeugdelftallen. Dit seizoen kwam hij in de Jupiler League vijfmaal in actie namens de beloften, waarvan tweemaal als basisspeler. "Ondanks dat het er nu naar uitziet dat hij weinig speelminuten gaat krijgen, wil Mees Ajax door de voordeur verlaten. Waarom ze bovengenoemde hebben gebruikt als reden, daar ben ik heel benieuwd naar", besluit zijn zaakwaarnemer.