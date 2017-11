‘Sponsor financiert transfer Arda: terugkeer is bijna rond’

Galatasaray is bezig met de financiering van de terugkeer van Arda Turan, zo meldt NTV Spor. In een gesprek met voorzitter Dursun Özbek heeft Erden Tsmur van NEF naar verluidt toegezegd dat het vastgoedbedrijf de kosten voor de overstap voor zijn rekening zal nemen. Het is nog onduidelijk of het gaat om een definitieve transfer of een huurconstructie.

NEF is sinds vorig jaar zomer de en shirtsponsor van Galatasaray en investeert jaarlijks 2,2 miljoen euro in de club, een bedrag dat vanaf volgend seizoen met twee ton wordt verhoogd. Aan het einde van de driejarige termijn zal NEF een bedrag van ruim 6,7 miljoen hebben geïnvesteerd in Galatasaray en door variabelen kan die som nog oplopen met 4,7 miljoen.

Hier laat NEF het dus niet bij, getuige de hulp die men aanbiedt om de dertigjarige Arda terug te halen naar het Türk Telekom Stadion. Galatasaray is er met NEF, dat overigens ook Barcelona sponsort, reeds uit en er zou ook al onderhandeld zijn met Arda. Hij zou een jaarsalaris van vijf miljoen hebben gevraagd. Galatasaray hoopt de komende dagen ook met Barcelona om de tafel te kunnen, zo klinkt het.

Afgelopen zomer leek Arda al terug te keren in Istanbul, want onder meer CNN Türk claimde in augustus dat de clubs akkoord waren over een huurperiode van Arda, maar van een finale deal kwam het dus niet. Zelf zei de honderdvoudig international in september dat hij niet heeft nagedacht over een vertrek: “Ik ben gelukkig bij Barcelona. Ik heb nog een contract voor drie jaar en ik ga blijven.”

Het contract van Arda met Barcelona loopt in 2020 af, nadat de Catalanen een bedrag van minimaal 34 miljoen euro overmaakten naar Atlético Madrid. Hij was in het eerste half jaar in verband met een transferverbod niet speelgerechtigd, maar eenmaal ingeschreven kwam de Turk in zijn eerste seizoen tot 25 duels, waarin hij tweemaal scoorde. Hij schommelde tussen bank en basis en zijn situatie in het voorbije seizoen was niet veel beter: in dertig officiële duels verscheen hij twintig keer aan het startsignaal. Arda was desondanks goed voor dertien doelpunten.