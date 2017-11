Spaans international wil met Marokko naar het WK

Bacary Sagna kan zijn loopbaan voortzetten in de Turkse competitie. De rechtsback heeft aanbiedingen van Sivasspor en Bursaspor op zak, terwijl eerder ook Besiktas al belangstelling toonde. (L'Équipe)

De aanvaller van Barcelona hoopt op een uitzondering van de FIFA, nadat hij in september 2014 zijn eerste en enige interland voor Spanje speelde.

Sam Allardyce gaat in elk geval niet aan de slag bij Everton. De twijfelachtige houding van de club na het onslag van Ronald Koeman heeft de Engelsman doen afhaken. (talkSPORT)

De toekomst van Diego Perotti lijkt bij AS Roma te liggen. De Romeinse club wil het contract van de middenvelder graag verlengen tot halverwege 2021. (Calciomercato)