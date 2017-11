‘Ik begrijp niet waarom Barcelona hem niet heel snel haalt’

Christian Eriksen loodste Denemarken met een hattrick tegen Ierland (5-1) naar het WK en de aanvallende middenvelder kan daags na die beslissende kwalificatiewedstrijd dan ook op veel complimenten rekenen. Ook diverse Nederlandse prominenten zijn onder de indruk van de 75-voudig international.

“Hij is een heel slimme speler, dus hij kan nu mooi doorgroeien op het WK”, aldus voormalig bondscoach Guus Hiddink in een interview met de NOS. Frank Rijkaard voegt daaraan toe: “Je gaat superlatieven gebruiken. Hij speelde bijna de wedstrijd van zijn leven. En drie schitterende doelpunten. Hij heeft zich geweldig ontwikkeld.”

Ajax-icoon Sjaak Swart is eveneens te spreken over de 25-jarige Eriksen en vindt dat Tottenham niet het plafond voor hem zou moeten zijn: “Ik begrijp één ding niet: waarom Barcelona hem niet heel snel haalt.” In clubverband kwam Eriksen dit seizoen tot vier doelpunten en vier assists in vijftien officiële wedstrijden. Hij ligt nog tot medio 2020 vast.