Voormalig Ajax-spits loopt het veld af na ‘onterechte strafschop’

Wadi Degla staat in de degradatiezone van de Egyptische competitie en de druk op Ahmed ‘Mido’ Hossam is dan ook groot. Het leek hem woensdagavond allemaal even te veel te worden, want na een in zijn ogen onterecht gegeven strafschop tegen Misr Lel-Makkasa (3-3) sommeerde hij zijn spelers om het veld te verlaten. En dat deden de voetballers dan ook.

De bezoekers uit El-Fajoem waren na een kwart wedstrijd op voorsprong gekomen via een strafschop van Hussein El Shahat en diezelfde speler maakte er na 59 minuten 2-2 van, nadat verdediger Mahmoud Marie twee keer had gescoord voor Wadi Degla. Mido vond de tweede penalty onterecht en liep met zijn spelers het veld af. Aan de zijlijn kreeg hij echter een telefoontje en zes minuten later werd de wedstrijd hervat.

Het is niet duidelijk door wie de 34-jarige Mido werd gebeld, vermoedelijk door de voorzitter van Wadi Degla of een official van de Egyptische voetbalautoriteiten. Het duel eindigde uiteindelijk in een 3-3 gelijkspel; Lel-Makkasa scoorde in de tweede minuut van de blessuretijd de gelijkmaker en het was opnieuw El Shahat die het scorebord in beweging kreeg. De druiven werden zo nog zuurder voor de geplaagde Mido.

De oud-aanvaller van onder meer Ajax en Olympique Marseille staat na negen speelronden met Wadi Degla op de vijftiende plaats, één punt boven de rode streep. De concurrentie heeft echter een duel minder gespeeld en de nummer voorlaatst, Al-Nasr, heeft zelfs twee wedstrijden te goed. Mido speelde overigens nooit voor Wadi Degla, maar ging er vorig jaar zomer als adviseur aan de slag en is sinds november 2016 de trainer. Hij sprak voor dit seizoen de hoop uit om met Wadi Degla in de top vijf te eindigen.