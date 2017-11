Zweedse selectie hekelt vragen over Zlatan: ‘Hij bedankte in eerste instantie’

Zlatan Ibrahimovic speelde zijn laatste interland voor Zweden ruim een jaar geleden op het EK, maar in het Scandinavische land gaan er nu stemmen op om de vedette mee te nemen naar het WK van volgend jaar in Rusland. Binnen de Zweedse selectie lijkt men echter niet te staan springen om een terugkeer van Ibrahimovic.

Ludwig Augustinsson kreeg nadat Zweden zich deze week ten koste van Italië wist te plaatsten voor het mondiale eindtoernooi de vraag voorgeschoteld van een journalist of de terugkeer van de spits wenselijk zou zijn. "Hij heeft in eerste instantie bedankt, dus het initiatief zou van hem moeten komen”, zei de verdediger volgens Fotbollskanalen. "Zolang hij er niet zelf op terugkomt, moet je de discussie misschien niet eens voeren."

Augustinsson kreeg bijval van bondscoach Janne Andersson: "De ploeg heeft een fantastische prestatie neergezet en we praten nog steeds over een speler die anderhalf jaar geleden besloot te stoppen. Praat over de spelers die deze prestatie hebben neergezet", aldus de oefenmeester. Rechtsback Mikael Lustig hekelde de vragen vanuit de media over Ibrahimovic eveneens: "Jullie willen zoveel mogelijk clicks genereren."