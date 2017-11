Ajax lijkt naast Braziliaan te grijpen na bod van 5,7 miljoen euro

Diogo Barbosa Mendanha, kortweg Diogo Barbosa, staat in de belangstelling van Ajax. Esporte Interativo meldt dat de Amsterdammers serieuze interesse hebben in de 25-jarige linksback van de Braziliaanse derdeklasser Coimbra. Het is echter sterk de vraag of Diogo Barbosa haalbaar is, want Palmeiras zou de strijd om de handtekening van de verdediger reeds hebben gewonnen.

De aanstaande voorzitter van Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, claimt namelijk dat Palmeiras’ bod van 5,7 miljoen euro is geaccepteerd. Dat kan Wagner weten omdat Cruzeiro zelf ook bij de onderhandelingen betrokken is. De situatie is als volgt: derdeklasser Coimbra houdt niets over aan de transfersom, want 4,1 miljoen euro vloeit naar investeerder Banco BMG en de overige 1,6 miljoen gaat naar het Cruzeiro van Pires. Die club huurt Barbosa sinds januari en heeft 25 procent van de eigendomsrechten in het bezit.

Cruzeiro had een optie om in het huidige kalenderjaar nog eens 25 procent op te kopen, maar ontbeert de financiële middelen. “Hij was een belangrijke speler voor ons, maar de directie heeft besloten om de economische rechten van Barbosa niet te kopen en heeft die overgedaan aan Palmeiras”, reageert Pires de Sá, die op 1 januari wordt benoemd tot de nieuwe preses van Cruzeiro. De huidige baas, Gilvan de Pinho Tavares, zou tegenover hem hebben bevestigd dat Diogo Barbosa de overstap gaat maken naar Palmeiras.

Als dat inderdaad het geval is, dan zal de club uit São Paulo per 1 januari honderd procent van de eigendomsrechten van Diogo Barbosa in het bezit hebben, maar de club heeft nog altijd niets van zich laten horen. De Braziliaanse media blijven derhalve speculeren over de toekomst van de speler en melden nu dus dat Ajax zich in de strijd heeft gemengd. Afgelopen zondag liet Diogo Barbosa aan Radio Itatiaia nog weten dat hij baalt van alle onzekerheid: “Het baart mij veel zorgen, het bezorgt mij hoofdpijn”, zei hij.

“Zeker voor mij, want ik heb een goed jaar achter de rug. Als ik niets had gepresteerd, dan was het prima geweest, maar een speler die heeft uitgeblonken en kampioen is geworden… zijn toekomst zou snel opgelost moeten zijn. Dus dit stoort mij zeer, maar wat doe je eraan? Als Cruzeiro wil dat ik blijf, dan doe ik dat graag. Dat is ook wat ik wil. Maar als de directie er niet zo over denkt, dan ga ik gewoon door met mijn leven”, aldus Diogo Barbosa, die in januari op voorspraak van Mano Menezes naar Cruzeiro kwam en 33 duels voor de blauwhemden uit Belo Horizonte speelde.