Real Madrid heeft basiskracht terug: ‘Je vreest het einde van je carrière’

Dani Carvajal staat voor zijn rentree bij Real Madrid. De rechtervleugelverdediger stond ruim een maand buitenspel met een hartprobleem, maar heeft inmiddels de groepstraining weer hervat bij De Koninklijke. Carvajal vreesde echter het ergste, zo erkent hij woensdag.

Real Madrid liet eind september weten dat Carvajal kampte met pericarditis, een ontsteking van het hartzakje. Hij miste daardoor de laatste acht wedstrijden in alle competities voor de Spaanse landskampioen. "Je vreest dat het ernstig genoeg zou kunnen zijn voor het einde van je carrière", tekent Diario Madridista op uit de mond van de Spaans international. "Er zijn gevallen geweest waar dat ook daadwerkelijk het geval was, maar de artsen stelden me gerust door me te vertellen dat ik volledig zou herstellen."

"Ik voel me nu weer goed", vervolgt hij. "Ik heb nooit pijn gevoeld en heb me ook nooit ziek gevoeld. Het ergste was de verveling doordat ik niets kon doen. Nu voel ik me echter weer uitstekend. Ik heb de laatste twee weken erg hard gewerkt en geloof dat dat zich heeft uitbetaald", aldus Carvajal, die naar eigen zeggen aankomend weekeinde tegen stadsgenoot Atlético Madrid zijn rentree kan maken. "Medisch gezien heb ik daar groen licht voor ontvangen."