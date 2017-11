‘Arsenal wil Bosz beroven van ontdekker Lewandowski en Aubameyang’

Arsenal is met Borussia Dortmund in gesprek over een overgang van Sven Mislintat naar Engeland, zo weet ESPN woensdag te melden. De hoofdscout van die Borussen zou bij Londense club de opvolger moeten worden van Steve Rowley, die naar verluidt bezig is aan zijn laatste maanden in het Emirates Stadium.

Mislintat maakt sinds 2007 deel uit van het scoutingsapparaat van Dortmund en verrichte de afgelopen jaren uitmuntend werk. Zo was hij verantwoordelijk voor de komst van onder anderen Robert Lewandowski, Shinji Kagawa, Pierre-Emerick Aubameyang en Ousmane Dembélé. De 45-jarige Duitser heeft nog een contract tot medio 2021 in het Signal Iduna Park, maar Arsenal zou vastberaden zijn hem over te nemen van de club van Peter Bosz.

De gesprekken tussen Arsenal en Mislintat bevinden zich volgens Kicker zelfs al in een vergevorderd stadium. Hij moet bij the Gunners de opvolger worden van Rowley. Laatstgenoemde is al ruim 35 jaar werkzaam als scout van Arsenal, maar zal volgens diverse Engelse media binnen afzienbare tijd zijn afscheid aankondigen.