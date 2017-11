Topaankoop van Everton mist Koeman: ‘Hij had me weg kunnen sturen’

Oumar Niasse maakte in februari voor 17,7 miljoen euro de overstap van Lokomotiv Moskou naar Everton. De aanvaller werd naar de club gehaald door Ronald Koeman, maar kende een moeilijke start en mocht in de zomer alweer vertrekken van de manager. Niasse bleef echter, maar Koeman werd onlangs ontslagen. Het vertrek van de Nederlander doet ook de 27-jarige Senegalees verdriet.

“Het speet me voor hem. Eerlijk gezegd wilde de club mij laten gaan. Ik was ook klaar om te gaan, want ik wist dat het een moeilijk seizoen zou worden als ik hier zou blijven, maar het ging toch niet door”, aldus Niasse, die terugkeerde in het eerste elftal van the Toffees en dit seizoen prompt vijf keer scoorde in acht officiële wedstrijden. Daarnaast maakte hij in twee duels voor de beloften drie doelpunten.

“Ik heb Koeman bedankt, want hij had kunnen zeggen: ‘nee, je blijft bij het tweede elftal’, maar hij haalde me terug bij de selectie. Daardoor sta ik waar ik momenteel sta.” Onder leiding van interim-manager David Unsworth is Everton gestegen naar de vijftiende plaats en komende zaterdag staat het duel met Crystal Palace op het programma. Een bijzonder treffen voor Niasse, want hij was op deadline day dicht bij een overstap naar Selhurst Park.

“Het was een moeilijke dag. Ik ging daar in de avond naartoe om alles te tekenen, maar een uur voor het sluiten van de markt tekende ik niet. Ze weten wel waarom. Ik weet het ook, maar dat ga ik hier niet uitdiepen. Ik ben vooral dankbaar en gelukkig dat ik weer bij Everton zit. Ik zie het als een nieuwe uitdaging, want de club staat er niet goed voor. Crystal Palace doet het nog slechter, maar het wordt hoe dan ook een moeilijke wedstrijd”, aldus Niasse, die op Goodison Park nog een contract heeft tot medio 2020.