‘Koeman zou mooi zijn, want hij kan ze een andere kant opsturen’

Als het aan Glenn Helder ligt, wordt Ronald Koeman de bondscoach van het Nederlands elftal. Omnisport sprak tijdens een gala van Life After Football, waarop bekend werd gemaakt dat Jeremain Lens de best geklede speler uit Nederland is, met de oud-aanvaller van onder meer Vitesse en Arsenal.