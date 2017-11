Feyenoord verlengt met steunpilaar: ‘Hij pas fantastisch bij de club’

Feyenoord en Eric Botteghin gaan langer met elkaar door. De Braziliaanse verdediger heeft woensdag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract, waardoor hij tot medio 2020 vastligt in De Kuip. Zijn vorige verbintenis liep af in de zomer van 2019. “Ik voel me thuis bij deze club”, reageert de mandekker op de clubwebsite van de regerend landskampioen.

Botteghin raakte in september geblesseerd aan zijn knie en verbleef de afgelopen vier weken in Brazilië om te herstellen in de buurt van zijn familie. Vorige week keerde hij terug naar Rotterdam en vervolgt bij Feyenoord zijn revalidatie. Beide partijen waren al langer in gesprek over contractverlenging. “We zijn heel blij met de contractverlenging van Eric”, reageert technisch directeur Martin van Geel. “We zien hem als een heel belangrijke teamspeler, die door zijn onverzettelijkheid en topsportmentaliteit fantastisch bij Feyenoord past.”

Van Geel is ervan overtuigd dat Botteghin volledig herstelt van zijn kruisbandblessure. “Ook bij de medische staf is er geen enkele twijfel dat Eric minimaal zijn oude niveau weer zal halen”, aldus Van Geel. “Voor hem was het goed om de afgelopen tijd even in een andere omgeving te zijn. In Brazilië stond hij continu in contact met onze medische staf en heeft hij keihard gewerkt om de eerste stappen te zetten op weg naar volledig herstel. Eric is een echte prof en met dit nieuwe contract spreken wij het volste vertrouwen in hem uit.”