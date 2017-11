Liverpool-manager Klopp onwel en onderzocht in ziekenhuis

Jürgen Klopp heeft zich woensdag gemeld in het ziekenhuis, nadat de manager van Liverpool zich niet goed voelde. Dat meldt de club woensdag via de officiële kanalen. De Duitse trainer wordt onderzocht in het ziekenhuis en zal daar niet hoeven blijven.

Wat er precies aan de hand is met Klopp, is onduidelijk. Liverpool meldt dat hij zich niet goed voelde en de komende dagen nog onderzocht zal moeten worden. De coach mag woensdagavond naar verwachting weer naar huis. Op de clubwebsite vraagt Liverpool de privacy van Klopp en zijn familie te respecteren.

Klopp was woensdag afwezig op de training van Liverpool. The Reds treden komend weekend aan tegen Southampton. Of Klopp dan weer op de bank zit, is nog onzeker.