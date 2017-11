‘Bij Ajax zag ik geen toekomst, ik voelde mij niet meer zo gewaardeerd’

Ajax Onder-19 heeft afgelopen zomer afscheid moeten nemen van enkele talenten, onder wie Anderson López. De buitenspeler tekende afgelopen zomer een vijfjarig contract bij AS Monaco. López, die in Amsterdam al een kruisbandblessure had opgelopen en momenteel wordt verhuurd aan Cercle Brugge, zegt in gesprek met Ajax Showtime dat hij weinig perspectief zag bij Ajax.

"Bij Ajax zag ik gewoon geen toekomst en ze hadden geen duidelijk plan met mij, bij Monaco schotelden ze mij wel meteen een duidelijk plan voor. Bij Ajax voelde ik mij op een gegeven moment niet meer zo gewaardeerd. Ik heb natuurlijk een aantal blessures gehad, maar het laatste seizoen was ik gewoon fit", laat de achttienjarige López weten.

"Daarnaast kom je op een leeftijd dat je moet nadenken wat je wilt in de toekomst. Je bent achttien en verdient niets, maar je bent wel 24/7 bij de club hard aan het werk. Je moet dan toch aan een inkomen gaan denken, ook om je ouders waar het moet te helpen", aldus de jongeling, die welbewust voor Monaco heeft gekozen, omdat de Franse landskampioen wel goed zou omgaan met talent.

López zegt een 'super tijd' bij Ajax te hebben gehad en veel te hebben geleerd als speler én als persoon. "Maar ik voelde gewoon dat ik geen toekomst had in Amsterdam. Als er dan een club als Monaco komt dat een heel plan voor je heeft uitgestippeld en je voor vijf jaar wil vastleggen, wat vertrouwen uit spreekt, dan is de keuze wel snel gemaakt."