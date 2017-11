‘Bayern wil aan wens Lewandowski voldoen en komt uit bij Ajax’

Robert Lewandowski liet eerder dit seizoen al blijken dat hij vindt dat Bayern München de portemonnee moet trekken om de selectie sterker te maken. In een interview met SPORT Bild geeft de Poolse spits aan dat hij in januari hoopt op een ‘jonge, hongerige spits’. Volgens hetzelfde medium is Ajax-spits Kasper Dolberg een van de twee kandidaten.

Duitse media meldden dat Bayern München al op zoek is naar een extra spits. De 29-jarige Lewandowski ziet de selectie van Bayern graag versterkt worden met een aanvaller, die kan dienen als zijn stand-in. “Het zou mooi zijn om er een jonge, hongerige spits bij te krijgen. Iemand die leergierig is. Het zou voor mij fijn zijn om in sommige wedstrijden een kwartier of twintig minuten minder te spelen. Je hebt dan wat meer reserves voor de volgende wedstrijden. Ook verlaag je op die manier de kans op blessures.”

Behalve Dolberg wordt ook Arsenal-spits Olivier Giroud genoemd als optie. De Frans international is bij Arsenal niet zeker van een basisplaats. Lothar Matthäus noemde eerder al Vedad Ibisevic van Hertha BSC Als optie, terwijl ook Edin Dzeko (AS Roma) een optie zou zijn. Lewandowski weet dat het niet makkelijk is om een goede spits te vinden die genoegen neemt met een bijrol. “Maar we hebben het niet over een internationale topspits. Aanvallers van die categorie willen tijdens iedere belangrijke wedstrijd van het seizoen op het veld staan.”