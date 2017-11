Van Dijk wacht bijzonder duel: ‘Geen geheim dat spelers soms afgeleid zijn’

Liverpool ontvangt zaterdag Southampton op Anfield en de confrontatie betekent een speciaal duel voor Virgil van Dijk. De Oranje-international probeerde afgelopen zomer een transfer te forceren naar een geïnteresseerde topclub, zoals Liverpool, maar Van Dijk is dit seizoen nog altijd te bewonderen in het shirt van the Saints. Mauricio Pellegrino verzekert dat de verdediger optimaal gefocust is voor het treffen.

Van Dijk maakte afgelopen zomer duidelijk dat hij naar Liverpool wilde verkassen door een transferverzoek in te dienen. Een overstap bleef echter uit, mede omdat Southampton verbolgen was over het feit dat the Reds zonder medeweten van de club contact had opgenomen met Van Dijk. "Ik denk niet dat het moeilijk gaat worden voor hem, omdat Virgil weet dat hij honderd procent gefocust is op het team", aldus Pellegrino.

"Natuurlijk kunnen we de transfermarkt niet controleren", vervolgt de manager van Southampton, geciteerd door onder meer The Telegraph. "Iedere transferwindow proberen clubs onze spelers weg te kopen. Maar wij kijken ook naar spelers en proberen eveneens onze selectie te versterken. Het hoort erbij. Voetbal vandaag de dag is big business en wij moeten dat begrijpen."

"Tegenwoordig vechten de clubs op de transfermarkt om ervoor te zorgen dat ze de beste speler in huis halen. En wij hebben nou eenmaal veel goede spelers. Het is geen geheim dat spelers soms afgeleid zijn, maar dat is normaal", besluit Pellegrino. Southampton staat momenteel dertiende in de Premier League en heeft reeds vier duels de nul gehouden tegen Liverpool, dat de vijfde stek inneemt.