‘Het zou wel leuk zijn om Oranje te leiden samen met Frank’

In de zoektocht naar een nieuwe bondscoach kan de KNVB best eens aankloppen bij Frank de Boer. Volgens Ronald de Boer staat zijn broer open voor de rol als keuzeheer, maar komt het nu misschien nog wat te vroeg. De oud-speler van onder meer Ajax en Barcelona sluit niet uit dat hij in de toekomst samen met zijn clubloze broer aan de slag gaat bij een club of land.