Ventura ontslagen na dramatische uitschakeling Italië

Gian Piero Ventura is niet langer de bondscoach van Italië, zo meldt de Italiaanse voetbalbond FIGC. I Azzurri moesten het de afgelopen week in een tweeluik opnemen tegen Zweden om een WK-ticket af te dwingen, maar de Scandinaviërs waren over twee wedstrijden de betere partij. Na de uitschakeling werd al gesuggereerd dat Ventura zou vertrekken en met het ontslag is dat nu dus bevestigd.

"Ik moet een oneindigheid aan zaken evalueren", liet Ventura maandagavond weten. "We gaan met de bond praten en de boel bediscussiëren. We zullen spreken zoals we altijd met elkaar doen en er zal vervolgens ook een rapport komen te liggen van voorzitter Carlo Tavecchio en de rest van de bond. We zullen zien wat eruit komt, we gaan het erover hebben en ik zal spreken en luisteren. Wat er ook uit de gesprekken voortvloeit, ik zal het accepteren."

Volgens verschillende Italiaanse media zou Ventura maandagavond al zijn ontslag hebben ingediend, maar dat hij ontkende hij later. Toen een verslaggever dinsdagmiddag echter vroeg aan Ventura of hij kan beloven dat hij opstapt, antwoordde Ventura bevestigend. De FIGC zou woensdag bekendmaken of men met de 69-jarige oefenmeester zou doorgaan en dat is dus niet het geval.

Ventura besloot na afloop van het duel met Zweden om zijn excuses aan te bieden voor het feit dat Italië voor het eerst sinds 1958 een WK misloopt: "Ik bied mijn excuses aan voor het resultaat, maar niet voor het harde werken dat de ploeg vandaag heeft laten zien. Maar ik besef natuurlijk dat resultaat het belangrijkste is. Deze wedstrijd heeft in ieder geval laten zien dat er niets stuk is in de nationale ploeg en het enige wat ik nu nog kan doen, is mijn verontschuldigingen aanbieden voor het resultaat."