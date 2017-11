‘Dit is persoonlijk en ik blijf erbij: Martínez moet hem haten’

Radja Nainggolan werd door Roberto Martínez, bondscoach van België, een tijdlang niet opgenomen in de selectie van de Rode Duivels. De middenvelder van AS Roma kreeg bij de oefeninterlands tegen Mexico en Japan toch weer een plekje in de selectie, maar Nainggolan blesseerde zich, waardoor zijn comeback bij België uitbleef. Broer Manuel blijft erbij dat de Spanjaard wrok koestert richting de mannetjesputter.

"Martínez heeft het gewoon niet voor Radja", zegt Manuel, die stelt dat voetbal niet de reden is voor de eerdere absentie, in gesprek met Dag Allemaal. "Dit is persoonlijk. Ik blijf erbij: Martínez moet onze Radja haten." Ook voor zijn broer geblesseerd uitviel, had hij twijfels bij Martínez: "Wie zegt dat Radja nu een eerlijke kans zal krijgen? Ik ben er bijna zeker van dat Martínez hem alleen heeft opgeroepen onder druk van de publieke opinie."

Volgens Manuel had zijn broer het er erg moeilijk mee. "De hele situatie werkt al zo lang op zijn gemoed. Mijn zus woont bij hem, zij belde me geregeld om te zeggen hoe diep onze Radja in de put zat bij de zoveelste niet-selectie", aldus Manuel, die stelt dat Nainggolan dolgraag voor België wil uitkomen: "Volgens mij is hij de enige van de Rode Duivels die desnoods gratis zou komen spelen."

Radja heeft een kleiner hartje dan zijn stoere uiterlijk doet vermoeden, zegt Manuel, die tevens aangeeft dat de levensstijl van zijn broer, met af en toe een biertje en een sigaretje, geen probleem moet zijn: "Geen van zijn andere trainers heeft daar ooit problemen van gemaakt. Waarom Martínez dan wel? Radja is een voorbeeld op het plein, ja. Maar naast het veld moeten de kinderen naar hun ouders kijken om het voorbeeld te geven. Mijn broer is toch geen opvoeder?"