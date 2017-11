PSV laat Lozano niet gaan: ‘Verkoop in principe onbespreekbaar’

Hirving Lozano maakt sinds zijn overstap van Pachuca naar PSV een geweldige indruk en het is dan ook ondenkbaar dat de Mexicaans international zijn tot medio 2023 doorlopende contract uitdient. De aanvaller is met negen doelpunten topscorer van de Eredivisie en vorige week was hij met twee doelpunten nog van grote waarde voor Mexico tegen België. Technisch manager Marcel Brands weet dat wanneer Lozano op deze manier doorgaat, hij onhoudbaar is voor PSV.

Kees Jansma schatte zondagavond bij Studio Voetbal de transferwaarde van Lozano op zeventig miljoen euro. “Ik wil daar niet aan meedoen”, aldus Brands in gesprek met Voetbal International. “Maar als het gaat zoals het nu gaat, weet je nooit wat er gaat komen. We hebben Hirving niet voor niets een contract voor zes jaar gegeven. Je hoopt dan dat PSV in elk geval twee, drie jaar van hem kan genieten. Dat het zo goed en zo snel met hem zou gaan, had denk ik niemand verwacht. Maar een verkoop in de winterstop is in principe voor ons onbespreekbaar.”

Lozano boog tegen de Rode Duivels een 2-1 achterstand om in een 2-3 voorsprong. Het werd uiteindelijk 3-3, maar Lozano liet een goede indruk achter. “Ik ben zelf gaan kijken tegen België. Ik was ook nieuwsgierig hoe hij zich zou manifesteren tegen internationale topspelers”, aldus Brands. “Maar Hirving was gewoon de meest dreigende speler op het veld. Zijn rendement is zo ongekend hoog. En we zijn op andere vlakken echt met hem bezig, want in een elftal kunnen we niemand vrij roosteren van bepaalde taken. Dat pakt hij echt heel goed op.”