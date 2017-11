‘Keizer moest eerder worden doorgeschoven, dat pakt tot nu toe niet goed uit’

Marcel Keizer nam afgelopen zomer het roer over van de naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz. De aanstelling van Keizer deed veel wenkbrauwen fronsen, maar Leo van Wijk, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax, zegt dat de keuze voor de 48-jarige oefenmeester weloverwogen was, aangezien er veel over de kwestie gediscussieerd is.

"Sommigen hadden een voorkeur voor een ervaren trainer, anderen waren voor het doorschuiven van Keizer", citeert onder meer Voetbal International Van Wijk op de aandeelhoudersvergadering. "De taak van een RvC is in dat geval het wegen van alle argumenten en beoordelen of er goed naar alternatieven is gekeken. Wij zijn er voor advies, voor goedkeuring, maar we zijn niet bepalend. Er zijn alternatieven bekeken en we hebben de directie gevolgd."

Keizer was vorig seizoen coach van Jong Ajax en mede door de goede prestaties van de talenten van de Amsterdamse club kwam Keizer in beeld. Van Wijk stelt dat het binnen de strategie van Ajax past dat mensen uit de eigen gelederen naar boven worden gehaald. "Ook een trainer van buiten halen, brengt risico's met zich mee. Zeker als de voorbereidingstijd op het nieuwe seizoen kort is."

Van Wijk geeft aan dat Ajax met Keizer een trainer in huis had die de spelers, de speelwijze en de manier van trainen kende en dat hij met Jong Ajax goed werk heeft verricht. "Alleen: hij moest eerder worden doorgeschoven dan de bedoeling was. Dat het tot nu toe niet goed uitpakt, wil niet zeggen dat het niet goed is overwogen", besluit Van Wijk.