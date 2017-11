‘Neymar is altijd welkom bij Real, we dollen er wel eens over’

Neymar staat pas sinds afgelopen zomer onder contract bij Paris Saint-Germain, nadat de Braziliaan voor 222 miljoen euro Barcelona achter zich liet. De geruchten doen echter de ronde dat de 25-jarige aanvaller in beeld is bij Real Madrid, dat komende zomer Neymar al zou willen strikken. Casemiro ziet de komst van zijn landgenoot naar het Santiago Bernabéu wel zitten.

"Hij is een ster en hij weet wat hij doet. Hij is altijd welkom bij Real Madrid", aldus Casemiro na afloop van het doelpuntloze gelijkspel van Brazilië tegen Engeland op Wembley. "Ik hoop dat hij komt, maar hij is gelukkig bij zijn club. Hij is heel belangrijk voor ons (Brazilië, red.), we genieten van hem", aldus Casemiro, geciteerd door onder meer COPE.

Casemiro is niet de enige speler van Real die Neymar zou verwelkomen bij de Koninklijke, aangezien ook Sergio Ramos eerder aangaf de ex-speler van Barcelona graag te zien voetballen bij zijn club. "Hij is een geweldige speler", vervolgt Casemiro. "Je moet wel grappen maken over de geruchten. We dollen wel eens dat hij naar Real Madrid moet komen, maar hij is gelukkig bij PSG."