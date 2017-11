‘Eriksen behoort in mijn ogen tot de tien beste spelers ter wereld’

Dankzij een 1-5 overwinning in en tegen Ierland heeft Denemarken zich geplaatst voor het WK. Grote man aan de zijde van de Denen was Christian Eriksen, die drie doelpunten voor zijn rekening nam. Bondscoach Åge Hareide was na afloop uitzinnig en bijzonder lovend over de middenvelder van Tottenham Hotspur.

“Hij werkt keihard voor ons. Eriksen behoort in mijn ogen tot de tien beste spelers ter wereld. Hij heeft al fantastische dingen bereikt, dat is veel groter dan sommige mensen zich voor kunnen stellen. Het is geweldig om te zien”, zegt Hareide in gesprek met Ekstra Bladet. “Het is altijd goed om op het WK een sterspeler te hebben die het verschil maakt.”

“De meeste team zijn goed georganiseerd, dus het is altijd een voordeel om een speler als Eriksen te hebben”, vervolgt de bondscoach van Denemarken. Hij zag zijn ploeg al vroeg op achterstand komen in Dublin. “We raakten niet van ons stuk en bleven voetballen. Uiteindelijk vonden we de ruimte die we in het eerste duel niet wisten te vinden. In dit soort situaties moet je mentaal sterk zijn en dit laat zien dat het team al lange tijd bij elkaar is.”