Casillas: ‘Aan alles was te zien dat Robben uit was op wraak’

In de WK-finale van 2010 bracht Iker Casillas met zijn teen redding op een inzet van Arjen Robben, waardoor de keeper zijn doel schoon hield. Door een doelpunt van Andrés Iniesta werd Spanje wereldkampioen, en niet Nederland. Ruim zeven jaar later kijkt Casillas terug op het beslissende moment en de wraak van Robben vier jaar later op het WK in Brazilië

In gesprek met ELF Voetbal spreekt Casillas van ‘een moment om nooit te vergeten’. Bij een 0-0 stand stuurde Wesley Sneijder Robben de diepte in. “Dan gaan er veel dingen door je hoofd: vasthouden, blijven staan, uitkomen? Het enige wat ik kon doen was achterhalen wat hij zou kunnen doen, vooral omdat hij erg snel is.”

Robben scoorde niet en vier jaar later stond hij opnieuw tegenover Spanje en Casillas. In de eerste groepswedstrijd walste de ploeg van Louis van Gaal met 5-1 over de Spanjaarden heen. “Aan alles was te zien dat Robben uit was op wraak”, aldus Casillas terug. “Op dat moment zijn we favoriet voor de titel. Toch voel je als speler dat we een keer aan de beurt zijn om dik te verliezen. En Robben speelde een spectaculaire wedstrijd. Hij rende over het veld als een jongen van twintig. Voor hem was dit, vier jaar na de verloren finale, de ultieme wraak.”