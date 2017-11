Australië rekent in return af met Honduras en is 31e deelnemer aan het WK

Australië is komende zomer van de partij op het WK in Rusland The Socceroos wonnen in eigen huis met 3-1 van Honduras, dankzij een hattrick van Mile Jedinak. Het is de vijfde keer dat de Australiërs aanwezig zijn op een wereldkampioenschap, waar de beste prestatie tot nu toe het bereiken van de achtste finale is.

De eerste wedstrijd in de intercontinentale play-offs eindigde in Honduras in 0-0. Om die reden begon Australië met een goede uitgangspositie aan de thuiswedstrijd. Toch duurde het lang voordat de wedstrijd werd opengebroken. In de eerste helft kreeg de thuisploeg kansen, onder meer via Tommy Rogic, maar Honduras haalde de rust zonder tegendoelpunten.

Al snel in de tweede helft wist Australië de wedstrijd open te breken. Een vrije trap van Jedinak belandde via Henry Figueroa in het Hondurese doel. Snel daarna raakte Tim Cahill met een kopbal de lat. Een kwartier voor tijd gooide Australië het duel op slot. Bryan Acosta maakte hands in het strafschopgebied, waarna de bal op de stip ging. Jedinak maakte geen fout en deed dat een paar minuten voor tijd ook niet.

Na een overtreding van Bryan Acosta kregen de Australiërs opnieuw een strafschop, waardoor Jedinak vanaf elf meter de 3-0 op het scorebord zette. Vlak voor tijd redde Alberth Elis de eer voor Honduras en bepaalde de eindstand op 3-1. Australië mag zodoende voor de vijfde keer deelnemen aan een WK.