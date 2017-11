VIDEO - Doelpunten Lacazette niet genoeg voor zege op Duitsland

Duitsland en Frankrijk plaatsten zich direct voor het WK in Rusland, het toernooi waar beide landen tot de favorieten behoren. Dinsdagavond stonden zij tegenover elkaar. Alexandre Lacazette was met twee doelpunten belangrijk, maar Duitsland gaf zich niet gewonnen en kwam in blessuretijd langszij: 2-2.