‘Amerikaanse bond wil Oranje op zomers toernooi voor WK-afvallers’

Landen die zich niet hebben geplaatst voor het WK in Rusland, kunnen komende zomer misschien toch aan de bak. Volgens ESPN wil de Amerikaanse voetbalbond USFF namelijk een toernooi organiseren met WK-afvallers. Ook Nederland mag op een uitnodiging rekenen.

In een reactie aan het Algemeen Dagblad laat de KNVB weten op de hoogte te zijn van het gerucht, maar dat de Amerikaanse bond officieel niets van zich heeft laten horen. Voor Oranje zijn er komende zomer vooralsnog geen plannen. Het is aan de nog te benoemen technisch directeur en nieuwe bondscoach of er al dan niet wordt ingegaan op een eventuele uitnodiging.

De USFF zou een mini-toernooi willen organiseren. Andere landen die op een uitnodiging mogen rekenen zijn Chili, Italië en Ghana. Het plan van de Amerikaanse bond staat nog in de kinderschoenen, want er is nog onduidelijkheid over het format van het toernooi.