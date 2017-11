Groningen weigerde miljoenen: ‘Het was de laatste dag van de transferperiode’

Mimoun Mahi mag de komende transferperiode weg bij FC Groningen, mits er een goed bod op hem wordt uitgebracht. Dat de club wil meewerken aan zijn vertrek, staat volgens algemeen directeur Hans Nijland los van het incident met Lars Veldwijk, waardoor Mahi uit de selectie werd gezet. Mocht Mahi in januari worden verkocht, dan is de club niet van plan een vervanger in huis te halen.

De 23-jarige Mahi was dit seizoen in de Eredivisie goed voor vijf doelpunten in tien wedstrijden. “Mahi is nog steeds onze topscorer. Hij gaat niet weg voor wisselgeld”, stelt Nijland in gesprek met Voetbal International. Een jaar geleden blokkeerde Groningen nog een transfer van Mahi naar Engeland. “Fulham wilde ruim drie miljoen euro voor hem betalen. Het speelde zich af op de laatste dag van de transferperiode, een dag eerder hadden wij net Hans Hateboer verkocht aan Atalanta Bergamo. En daarvoor hadden wij ook Albert Rusnák al verkocht en Danny Hoesen verhuurd. De transfer van Mahi kón dus niet doorgaan. Dat konden wij ons sportief gezien niet permitteren.”

Nadat Mahi zijn transfer naar Mahi in rook zag opgaan, sprak de club met hem af dat wanneer er in de volgende transferperiode een serieus bod op hem werd uitgebracht, hij mocht gaan. ”Afgelopen zomer is er geen club voor hem gekomen, maar die afspraak staat nog steeds. Dat staat volstrekt los van het incident met Veldwijk”, aldus Nijland, die bevestigt dat de club geen vervanger voor hem in huis zal halen wanneer Mahi vertrekt. “Door Veldwijk te halen hebben wij afgelopen zomer al ingespeeld op een mogelijk vertrek van Mahi. Met Mahi, Veldwijk en Van Weert hebben wij nu drie spitsen.”