Athletic Club geeft 36-jarige goalgetter opnieuw transferclausule van 40 miljoen

Athletic Club heeft het aflopende contract van Aritz Aduriz met één seizoen verlengd, zo meldt de Baskische club via officiële kanalen. De 36-jarige spits ligt zodoende tot medio 2019 vast bij de huidige nummer vijftien van LaLiga. Ook in de nieuwe verbintenis heeft Athletic Club een afkoopclausule van veertig miljoen euro opgenomen.

Ondanks zijn leeftijd is Aduriz nog geregeld basisspeler bij Athletic Club. Dit seizoen kwam de spits voorlopig tot negen doelpunten in negentien wedstrijden. Aduriz mag stiekem hopen op een uitverkiezing voor de Spaanse selectie voor het WK. In oktober werd hij voor het laatst opgeroepen door bondscoach Julen Lopetegui en speelde mee in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Albanië en Israël.

Aduriz werd opgeleid bij Athletic Club, maar beleefde zijn doorbraak elders. Via Burgos en Real Valladolid keerde hij in 2006 terug in Bilbao. Hij kende vervolgens nog uitstapjes bij RCD Mallorca en Valencia, maar speelt nu sinds 2012 weer in het shirt van Athletic Club. In totaal speelde hij 336 wedstrijden voor de Baskische club, waarin hij 154 keer scoorde en 44 assists leverde.