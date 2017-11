‘Daar gaat iedereen aan voorbij, maar wij hebben hem op die positie neergezet’

Daley Blind speelt sinds enkele wedstrijden op het middenveld bij Oranje en daar is de afzwaaiende bondscoach Dick Advocaat zeer tevreden over. De oefenmeester is van mening dat hij een goede basis achterlaat voor zijn opvolger en ziet dat het elftal is gaan draaien sinds Blind op ‘zes’ speelt, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

“Hij speelde een geweldige partij. En niet alleen vandaag. Daar gaat iedereen maar aan voorbij, maar wij hebben hem op die positie neergezet. Vanaf dat moment is het elftal gaan draaien. Je ziet dat Strootman ook beter naar voren komt als hij iemand achter zich heeft die weet wat hij met de bal moet doen. Dat is wel een goede zet geweest”, zegt Advocaat na het met 0-3 gewonnen oefenduel tegen Roemenië.

De afzwaaiende bondscoach kijkt met een goed gevoel terug op zijn derde termijn bij Oranje, ondanks dat het WK gemist werd. Wij hebben het als staf ontzettend naar ons zin gehad. Behalve natuurlijk de wedstrijd tegen Frankrijk, dat was een miskleun”, stelt Advocaat. “Maar daar kun je verliezen. Als je ziet hoe het team is teruggekomen de laatste wedstrijden, zijn we daar met zijn allen toch wel heel tevreden over.”