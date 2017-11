‘Arjen Robben als boegbeeld, welke club zou dat nou niet willen?’

Met de nodige interesse volgt Hans Nijland de ontwikkelingen rond Virgil van Dijk. De verdediger van Southampton wordt geregeld in verband gebracht met een transfer naar een topclub en probeerde afgelopen zomer dit ook te forceren. Van Dijk beleefde zijn doorbraak in het betaald voetbal bij FC Groningen.

Ook Arjen Robben debuteerde voor de Groningers, terwijl de club de eerste halte van Luis Suárez in Europa was. Algemeen directeur Nijland is daar erg trots op. "Wij zijn er hartstikke trots op dat twee voetballers die behoren tot de toptienspelers van de wereld, want dat mag je toch wel zeggen van Robben en Suárez, voormalige spelers zijn van FC Groningen”, zegt Nijland in gesprek met Voetbal International.

“Daarom zou ik het zo mooi vinden als Virgil van Dijk ook nog naar Barcelona zou gaan. Dan zouden wij hofleverancier zijn van Barcelona”, vervolgt de algemeen directeur van FC Groningen, die Robben hoopt te kunnen strikken. “Hij is een sieraad voor de voetbalsport. Wij hebben regelmatig contact met hem en ook met zijn ouders. Arjen Robben als boegbeeld, welke club zou dat nou niet willen? Ik ben ervan overtuigd dat je als club dan weer een volgende stap kunt maken.”