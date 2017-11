‘Sneijder wordt een blok aan het been van de nieuwe bondscoach’

Met een 0-3 oefenzege op Roemenië kwam er een einde aan de derde termijn van Dick Advocaat als bondscoach van Oranje. Als het aan Aad de Mos ligt, wordt Ronald Koeman de opvolger van de afzwaaiende Advocaat. De voormalig oefenmeester voorspelt dat Wesley Sneijder weleens ‘een blok aan het been’ kan worden van de nieuwe bondscoach.

“Sneijder wordt een blok aan het been van de nieuwe bondscoach. In het moderne voetbal kan hij het simpelweg niet meer belopen”, zegt De Mos in gesprek met de NOS. “Nee, dat is niet hard. Dat is normaal. En Arjen Robben, die een mogelijke rentree niet uitsluit... Ik geloof niet in die dingen. Zo'n uitspraak is onprettig voor de groep. Robben moet geen 'Heintje Davids' worden.”

De Mos noemt Koeman ‘de meest logische kandidaat’ voor het bondscoachschap. “Hij heeft een helikopterview en beheerst veel facetten van het vak. Hij is ook iemand die resultaatgericht werkt en tactisch geschoold is. Hij kijkt verder dan het ouderwetse en achterhaalde 4-3-3-systeem. Tegen de lamme en de blinde kom je daar nog mee weg, maar niet tegen de toplanden”, stelt de analist, die Frank de Boer als tweede keuze zou hebben. Van een buitenlandse bondscoach is hij geen voorstander.

Volgens De Mos moet er bij Oranje binnen afzienbare tijd plek zijn voor Frenkie de Jong. “We hebben geen spelers van de buitencategorie meer. De Jong is iemand die dat niveau gaat halen. Dat riep ik een paar jaar geleden al. Wat hij doet in het veld... Het is toch ongelooflijk dat hij bij Ajax nog geen basisspeler is? Die jongen staat bij iedere Europese topclub op een lijst”, vertelt De Mos. “De Jong moet spelen, anders raakt Ajax hem snel kwijt. Hij kan in het toekomstige Oranje op meerdere posities uit de voeten.”