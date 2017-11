‘Als je ziet welke teams er wel naar het WK gaan, dan is dat doodzonde’

Steven Berghuis kreeg dinsdagavond in het oefenduel van Oranje met Roemenië (0-3) een basisplaats van bondscoach Dick Advocaat. De vleugelaanvaller van Feyenoord betaalde het vertrouwen van de afzwaaiende oefenmeester terug met drie assists. Na afloop was Berghuis als vanzelfsprekend tevreden met zijn spel in Boekarest.

Hij kon zich niet herinneren wanneer hij voor het laatst drie assists leverde in één wedstrijd. “Poeh, niet dat ik weet. Maar het voelt heel goed. Dit is wat ik wil: winnen en belangrijk zijn. Het was een prima dag”, zegt Berghuis in gesprek met het ANP. De Feyenoorder stelt zichzelf naar eigen zeggen doelen. “Ik wil spelen en beslissend zijn, ook in het Nederlands elftal.”

“Wat dat betreft was dit jaar niet zoals ik het wil, maar vandaag leek het er een stuk meer op”, vervolgt Berghuis, die Oranje onder Advocaat langzaam maar zeker op zag krabbelen. De laatste vijf wedstrijden werden door het Nederlands elftal gewonnen. “Een poule met Frankrijk is heel moeilijk, dan weet je dat je voor de tweede plek moet gaan. Daar hebben we het laten liggen, dat kunnen we onszelf aanrekenen. Als je ziet welke teams er wel naar het WK gaan, dan is dat doodzonde.”