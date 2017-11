‘Nouri zal hartstikke trots op mij zijn en mijn familie is ook hartstikke trots’

Donny van de Beek maakte dinsdagavond tegen Roemenië zijn debuut voor het Nederlands elftal. De middenvelder van Ajax kwam in Boekarest met nog ruim vijf minuten te gaan, en vlak nadat Luuk de Jong de eindstand op 0-3 had gezet, in de ploeg voor Steven Berghuis en verdiende zo zijn ‘haasje’. Van de Beek droeg zijn debuut na afloop op aan Abdelhak Nouri.

“Die zal hartstikke trots op me zijn en mijn familie is ook hartstikke trots. Dit vergeten we nooit meer en we gaan hier met z'n allen gewoon van genieten”, vertelde hij in gesprek met De Telegraaf. Voor Van de Beek kwam zijn debuut nadat hij tijdens de kwalificatiewedstrijden tegen Bulgarije, Wit-Rusland en Zweden en tijdens het oefenduel met Schotland wel bij de selectie zat, maar de volle negentig minuten op de bank bleef.

De twintigjarige middenvelder verwacht dan ook dat zijn eerste interland aardig is gevierd door het thuisfront: “Mijn ouders zijn hier, maar mijn vrienden en broertje gingen allemaal met de groep samen kijken. Dus misschien dat die er een klein drankje op genomen hebben, ja”, knipoogt hij. “Ik heb alle jeugdelftallen doorlopen en nu is het eindelijk zover.”