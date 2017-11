‘Men vond dat hij weg moest bij Feyenoord, prachtig dat hij aanvoerder werd’

Cor Adriaanse loopt al decennia mee als jeugdtrainer bij Feyenoord en heeft in die tijd met heel wat jonge voetballers gewerkt. De oefenmeester zag door de jaren heen veel talenten weggestuurd worden, maar denkt ook dat de Rotterdammers het in het verleden bijna altijd bij het juiste eind hebben gehad.

“Wie afviel zagen we zelden nog in de top terugkeren. Vincent Janssen is hier weggegaan, maar was op dat moment niet klaar”, wijst hij in gesprek met De Telegraaf de huidige spits van Fenerbahçe aan als uitzondering. Volgens Adriaanse is Jordy Clasie een voorbeeld van een speler die als talent de strijd aan bleef gaan: “Clasie moest volgens sommigen weg hier, maar die zei gewoon: ik laat me niet wegsturen. Prachtig dat hij gewoon aanvoerder van Feyenoord 1 is geworden en het Nederlands elftal haalde.”

Adriaanse ziet dat veel jeugdspelers voor de training gaan voetballen en na een wedstrijd opnieuw gaan voetballen. Hij vindt het dan ook onzin dat er tegenwoordig dan gezegd wordt dat jonge spelers na veertig minuten ‘over de grens’ zouden zijn en noemt Lutsharel Geertruida als voorbeeld: “Die komt van de Vuurplaat hier in Rotterdam-Zuid. Die loopt ’s avonds nog altijd op een pleintje te ballen. Moet ik zeggen, dat mag niet? Dat zijn liefhebbers.”